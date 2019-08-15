شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الخميس 15/8/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً

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تبقى درجات الحرارة حول مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس صيفياً اعتيادياً فوق الجبال وحاراً نسبياً في عموم المناطق، بينما يبقى حاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 28 درجة مئوية.

ليلاً

يسود طقس مُعتدل في عموم المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السُرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء حارة الى حارة جداً في كافة المناطق بما في ذلك القمم الجبلية نهاراً ، وفي ساعات الليل تعتدل الأجواء في المناطق الجبلية وتبقى حارة نسبياً ورطبة في السواحل والسهل الساحلي .

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