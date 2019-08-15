شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الحج: بدء تفويج الحجاج إلى مصر 17 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء عمرو لطفى الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، إن حجاجنا أدوا كافة المناسك بسهولة ويسر هذا العام، من خلال التيسيرات المقدمة لهم، على مدار مدة الرحلة.

وأضاف الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، فى تصريحات خاصة لموفد الخليج 365 للأراضى المقدسة، أن توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتقديم كافة أنواع الرعاية لضيوف الرحمن على مدار مدة الرحلة.

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وتابع الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، أنه تم الإهتمام بمنظومة النقل، حيث تم نقل الحجاج بواسطة أتوبيسات مكيفة بين المشاعر المقدسة، مع توفير أتوبيس لذوى الإعاقة وأصحاب القدرات الخاصة لأول مرة، فضلاً عن الإهتمام بمنظومة الأكل، وتوفير وجبات وعصائر ومرطبات لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة، والإهتمام بمرافقة الضباط للحجاج لمساعدتهم، خاصة الشرطة النسائية التى قدمت نموذج طيب فى هذا الصدد، ووجود علماء الدين الذين كان لهم دور كبير فى شرح المناسك للحجاج والإجابة عن كافة الإستفسارات والمسائل الفقهية خاصة المتعلقة بمناسك الحج، ووجود طاقم طبى لعلاج المرضى وإجراء جلسات الغسيل الكلوي.

وعن الأحوال الصحية لضيوف الرحمن، أكد "لطفي" أن حجاجنا جميعاً بخير وسلام، وأن هطول أمطار الرحمة والمغفرة فى المشاعر المقدسة خاصة عرفات، ساهمت بشكل كبير فى تخفيف درجة الحرارة، ومن ثم عدم وجود مصابين بالإجهاد الحرارى بشكل كبير، فضلاً عن الفحص الأولى للمرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم، مؤكداً أن حجاجنا جميعاً بخير.

وأردف الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، أنه تم إعادة الحجاج لمقار إقامتهم فى مكة المكرمة، وسيتم يوم 17 أغسطس المقبل تفويج الحجاج الذين لم يذهبوا للمدينة المنورة لزيارتها، والاستمتاع بالأماكن والمعالم الدينية، قبل مغاردتهم الأراضى المقدسة منها، وبالنسبة للحجاج الذين أتوا من القاهرة على المدينة مباشرة ثم أتوا لمكة المكرمة، سيتم تفويجهم من جدة للقاهرة يوم 17 أغسطس المقبل.