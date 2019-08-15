شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى لإطلاق مسلح النار على الشرطة فى مدينة فيلادلفيا الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة روتيرز للأنباء، صورا أولية لموقع حادث أطلق مسلح النار على عدد من عناصر الشرطة في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية ما أسفر وقوع عدد من الإصابات.

وذكرت قناة "الحرة" الفضائية الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، أن المشتبه بإطلاقه النار مازال يتحصن داخل بناية حيث تحاصره قوات الأمن التي طوقت موقع الحادث، وفقا لما أعلنته الشرطة عبر حسابها على "تويتر".

وأعلنت الشرطة وقوع عدد من الإصابات بين ضباط شرطة فيلادلفيا، مضيفة أن هنالك وجودا "ضخما" لها في المنطقة، مطالبة العامة تجنب الاقتراب منها.