- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى لإطلاق مسلح النار على الشرطة فى مدينة فيلادلفيا الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة روتيرز للأنباء، صورا أولية لموقع حادث أطلق مسلح النار على عدد من عناصر الشرطة في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية ما أسفر وقوع عدد من الإصابات.
وذكرت قناة "الحرة" الفضائية الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، أن المشتبه بإطلاقه النار مازال يتحصن داخل بناية حيث تحاصره قوات الأمن التي طوقت موقع الحادث، وفقا لما أعلنته الشرطة عبر حسابها على "تويتر".
وأعلنت الشرطة وقوع عدد من الإصابات بين ضباط شرطة فيلادلفيا، مضيفة أن هنالك وجودا "ضخما" لها في المنطقة، مطالبة العامة تجنب الاقتراب منها.
كانت هذه تفاصيل خبر الصور الأولى لإطلاق مسلح النار على الشرطة فى مدينة فيلادلفيا الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.