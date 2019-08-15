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ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة قبل أيام من انطلاق اختبارات الدور الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أيام من انطلاق اختبارات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة، ينشر ”الخليج 365” جدول الامتحانات، حيث تبدأ الامتحانات السبت 17 أغسطس الجارى بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية، وتستمر حتى الاثنين الموافق 26 أغسطس بمواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

 

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ويؤدى الطلاب الأحد 18 أغسطس مادتى اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، والإثنين 19 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى، والثلاثاء 20 أغسطس الأحياء والتفاضل والتكامل والجغرافيا للشعبة الأدبية، والأربعاء 21 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والإحصاء والخميس 22 أغسطس الفيزياء والتاريخ والسبت 24 أغسطس الكيمياء والتاريخ، والأحد 25 الديناميكا والاقتصاد، والإثنين 26 الجيولوجيا والعلوم البيئية والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

 


جدول الدور الثانى

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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