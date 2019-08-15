سكاى نيوز: أمريكا تمنع رئيس الاستخبارات السودانية السابق وعائلته من دخول أراضيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادة قناة سكاى نيوز الفضائية فى نبأ عاجل الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة تمنع رئيس الاستخبارات السودانية السابق صلاح قوش وعائلته من دخول أراضيها.

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