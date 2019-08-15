شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السجل الجنائى للإرهابى محمد ناصر بوق الإخوان وبالوعة الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكتف مئات الهاربين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بجرائمهم التى اتهموا بارتكابها وقت تواجدهم فى مصر، لكنهم استمروا فى التحريض ضد الدولة ومؤسساتها، ولعل من أبر المحرضين الإرهابى محمد ناصر بوق الإخوان فى الخارج.



العديد من الدعاوى متهم فيها "ناصر"، وما زالت رهن التحقيق، وتوجد دعاوى أخرى تم الحكم فيها لتضاف لسجله الأسود، ومن الدعاوى التى أدين فيها:



ــ فى نوفمبر من عام 2016، قضت الدائرة 21 إرهاب بمحكمة جنح شمال الجيزة بالسجن 3 سنوات لمحمد ناصر فى الدعوى التى حملت رقم 9613 سنة 2016، بتهمة بنشر أخبار الكاذبة، بهدف تكدير الأمن والسلم العام وبث الفتنة الطائفية والتحريض ضد مؤسسات الدولة.



ــ فى 12 سبتمبر 2015، أصدرت محكمة جنح الدقى حكمًا بالسجن 8 سنوات وكفالة 8 آلاف جنيه، ضد الإرهابى لاتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم والتحريض على قتل ضباط الشرطة وبث الشائعات، سب وقذف قيادات الدولة.