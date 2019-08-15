شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إدارة مرور المدينة المنورة يوزع فى الشوارع ورود على الحجاج والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزعت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة الورود والهدايا على طلائع الحجاج القادمين إلى المدينة المنورة عبر طريق الهجرة. Advertisements وأكملت إدارة مرور المدينة المنورة استعداداتها لاستقبال الموسم الثاني لحج هذا العام باستنفار طاقاتها البشرية من الضباط والأفراد والآليات من الدوريات الرسمية والسرية وتوزيعهم على الطرقات والميادين والمحاور الرئيسة بالمدينة المنوّرة لتنظيم حركة الأتوبيسات وتسهيل تنقلات الحجاج من أماكن تواجدهم إلى المسجد النبوي والأماكن التاريخية بما يكفل تأمين حركة مرورية آمنة للحجاج وزوار المسجد النبوي .









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