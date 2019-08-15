محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه لا يوجد قانون لمنع الملابس غير اللائقة داخل الكنيسة، والإنسان يجب أن يخشى الله دون قانون، قائلا: "الإنسان من نفسه".
وأضاف ردا على أسئلة الشباب، خلال عظته الأسبوعية بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، أن الإسكندرية أصبحت مدينة متسعة، ولذلك تم تقسيمها إلى 4 مناطق رعوية تضم عدد كبير من الكهنة يترأسهم أحد الأساقفة، وحول تعرضه الشخصي للهجوم على "السوشيال ميديا"، قال: "وظيفتي الخدمة والعمل ولا مجال للالتفات لأشياء هامشية".
وشدد على حياة الخدمة الصادقة؛ قائلا: "الفهلوة لا تصلح للخدمة ويجب العمل الأمين للخادم الناجح"، محذرا من سوء استخدام "السوشيال ميديا" وضياع الوقت عليها وعلى الشباب الانتباه من عدم إضاعة الوقت عليها وترشيد الاستخدام".
كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس: لايوجد قانون لمنع الملابس غير اللائقة.. واحذروا "السوشيال ميديا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.