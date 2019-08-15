البابا تواضروس يكرم أوائل الثانوية والدبلومات والجامعات بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كرم البابا تواضروس الثاني، عددًا من أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية وأوائل الجامعات لعام ٢٠١٩ بالإسكندرية. جاء ذلك عقب انتهاء عظته الأسبوعية التي أقيمت بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية مساء اليوم ضمن نهضة العذراء بالكنيسة ذاتها. وجرى اختيار الأوائل من خلال تطبيق إلكتروني أعد خصيصًا لهذا الغرض، حيث تكريم ١٠ أوائل من شعبة علمي علوم بالثانوية العامة و10 من الشعبة الرياضيات والشعبة الأدبية و ٤ من أوائل الدبلومات الفنية وعدد من أوائل الكليات الجامعية. وعقب انتهاء التكريم وجه البابا الشكر لوزارة الثقافة على إقامتها معرض للكتاب على هامش نهضة العذراء بالكنيسة المرقسية.

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