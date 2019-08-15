​"التموين": إيقاف صرف مقررات المستبعدين بالمرحلة الرابعة أول سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزار التموين والتجارة الداخلية للنظم أنه سيتم إيقاف صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية الذين انطبقت عليهم محددات المرحلة الرابعة لوقف الدعم اعتبارا من أول شهر سبتمبر المقبل لمن تلقى رسائل قصيرة على بونات صرف السلع أو صرف الخبز المدعم خلال شهر أغسطس.

وأضاف مدكور في تصريحات لمصراوي، أن الوزير قد أعلن في مؤتمر صحفي عن محددات المستبعدين ضمن المرحلة الرابعة، لافتا إلى أن الموقع الالكترونى www.tamwin.com.eg يواصل استقبال التظلمات حيث أن عدم التظلم معناه إقرار من المواطن بانطباق الشروط عليه وسيتم وقف صرف السلع فقط مع الاستمرار في صرف الخبز.

وقال إن محددات المستبعدين في المرحلة الرابعة جاءت كالتال: من يستهلكون كهرباء بمعدلات كبيرة تصل إلى 1000 كيلوا وات شهريا فأكثر، أو الأسرة التى لديها أكثر من 3 سيارات أو من لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه، وذلك من لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه، أو الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.

كما تضمنت المحدد من لديهم حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا أو الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه أو من يستهلك موبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه أو الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه، والأسرة لديها مرتب حكومي 12 ألف جنيه فأكثر شهريًا أو الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه أو الأسرة لديها مهنة عليا.