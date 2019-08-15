أخبار مصر | "الخليج 365" تكشف حقيقة إلقاء مستشفى كفر الزيات مريض إيدز خارجها (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" تكشف حقيقة إلقاء مستشفى كفر الزيات مريض إيدز خارجها (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية، حالة من الفزع بعد قيام مواطن مدمن للمخدرات بافتراش أرض المستشفى، بعد رفضه لقرار أطباء الاستقبال بالمستشفى، بنقله لمستشفى حميات كفر الزيات، بعد أن تم إجراء تحليل مبدئي له وتبين إصابته بمرض الإيذر.

وقال الدكتور عبدالقادر كيلاني، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن المستشفى استقبل المذكور فى حالة إعياء وتم إجراء الفحوصات اللازمة له فى قسم الاستقبال بالمستشفى، وتبين بعد إجراء تحاليل السكر وقياس الضغط استقرار حالته، مشيرا إلى أن المريض قال للأطباء إنه مريض بالإيدز، مما دفع الأطباء لإجراء تحليل مبدئي لبيان إيجابية إصابته بالمرض من عدمه.

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وأضاف وكيل الصحة في تصريح خاص لبوابة الخليج 365، أنه بعد إجراء تحليل للمريض تبين إيجابية إصابته بمرض الإيدز، كما تبين بعد إجراء تحليل المخدرات له ثبوت تعاطيه للمخدرات، موضحًا أن الأطباء نصحوه بالذهاب لمستشفى حميات كفر الزيات لتلقى العلاج اللازم لمرض الإيدز خاصة أن مرضي الإيدز يتم علاجهم فقط فى مستشفيات الحميات.

وبخصوص الصور اللي انتشرت للمريض على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، قال وكيل الصحة، إن المريض كان يعاني من الهبوط وفي حالة هياج وقام بإلقاء نفسه على الأرض وتسبب فى حالة من الفزع بين المرضى بالمستشفى خصوصًا بعد علمهم بإصابته، وعلى اساسه قام عمال المستشفى وافراد الأمن بحمله لإقناعه بالخروج من المستشفي والذهاب لمستشفى الحميات لإجراء بقية التحاليل الازمة والعلاج.

وأكد وكيل الصحة، أن عمال المستشفى وضعوا المريض داخل "توك توك" واتجه لمنزله، مشيرًا ان الدكتور أيمن الملاح، مدير عام مستشفى كفر الزيات العام، قام بإستدعاء شقيق المريض وتعهد بإستكمال علاجه والتحاليل اللازمة له.