شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يقضون 200 ألف ليلة سياحية بفنادق الغردقة خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الآلاف من المصريين، أمس، قضاء إجازة عيد الأضحى بالفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر، وكشف عدد من خبراء السياحة بالبحر الأحمر عن قضاء ٢٠٠ ألف ليلة سياحية حصيلة السياحة الداخلية خلال إجازة عيد الأضحى بالفنادق والقرى السياحية بالغردقة.

وتراوح سعر الغرفة ما بين ٢٠٠٠ و٣٥٠٠ جنيه لليلة في الغرفة المزدوجة إقامة شاملة مع وجود فنادق وصلت أسعار الغرفة المزدوجة بها إلى ٧ آلاف جنيه لليلة الواحدة، وبلغت الإيرادات التقديرية لحصيلة الفنادق والقرى السياحية بالغردقة طيلة 4 أيام كاملة نحو ٨٠٠ مليون جنيه، استقبلت فيها الفنادق والقرى السياحية بالغردقة آلاف المصريين، حيث كانت الإشغالات كاملة العدد طوال هذه الفترة مما أدى إلى تحقيق نحو ٢٠٠ ألف ليلة سياحية بمتوسط سعر ٢٠٠٠ جنيه للغرفة الواحدة.

وأكد بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالغردقة، أن موسم السياحة الداخلية خلال إجازة عيد الأضحى كانت له إيجابيات كثيرة حيث احتلت السياحة الداخلية الصدارة بنحو ٤٠% من الإشغالات للسياحة، والأجنبية بنحو ٦٠% وحققت السياحة الداخلية إيرادات ودخلا ماليا مرتفعا لمسؤولى القرى السياحية، ورفعت بعض الفنادق شعار كامل العدد، ومازالت الإشغالات المرتفعة مستمرة حتى موعد بدء الدراسة، وأحدثت السياحة الداخلية رواجا تجاريا في البازارات والمطاعم والتاكسيات ورحلات السفارى والرحلات البحرية.

وفى رابع أيام العيد بالإسكندرية شهدت البنوك ازدحاما بعد عودتها للعمل من الإجازة، وخلت الشوارع من المواطنين خاصة في المناطق الشعبية المعروف عنها الزحام الشديد خلال أيام العيد، خاصة منطقة الجمرك الشهيرة بـ«بحرى» التي تضم أشهر المحال للأطعمة، وكذلك قلعة قايتباى، كما خلت معظم الشوارع على غير العادة من المارة صباحاً ومساء وحتى الشواطئ لم يكن الإقبال عليها مثل الإقبال في مثل هذه الأوقات من السنة.

وعلى صعيد متصل واصلت محافظة الإسكندرية حملاتها على شواطئ المدينة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة لرواد الشواطئ خاصة المجانية وتكثيف الرقابة عليها والوقوف على مدى التزام المستأجرين بتعليمات كراسة الشروط وعدم مخالفتهم للأسعار، وتم إيقاف مشرفى شواطئ المندرة المميز والعصافرة بالمنتزة ثان ومشرف شاطئ الأنفوشى المجانى بالجمرك عن العمل والتحقيق معهم والنقل من مقر عملهم، لتقصيرهم في مهام عملهم وعدم الإشراف على الشواطئ، والسماح لمستأجرى الشواطئ باستغلال المواطنين، كما تم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد مع مستغلى شاطئ العصافرة لمخالفة كراسة الشروط واستغلال المواطنين ووجود ألعاب كهربائية بالشاطئ بما يعرض أرواح المواطنين للخطر.

وفى الشرقية واصل المئات من المواطنين توافدهم على حديقة الحيوان بالزقازيق للتنزه والاستمتاع بمشاهدة الحيوانات وإدخال البهجة والسرور على أبنائهم وسط إجراءات أمنية لمنع أي محاولات شغب تعكر صفو الاحتفالات.

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وقال أيمن لطفى، مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، إن الحديقة استقبلت نحو 18 ألف زائر أول وثانى وثالث أيام عيد الأضحى المبارك من مختلف قرى ومدن المحافظة بواقع 5 آلاف زائر في اليوم الأول و٦ آلاف في اليوم الثانى و7 آلاف في اليوم الثالث، وتقوم إدارة الحديقة بتقديم جميع أوجه الرعاية والاهتمام بالزائرين، فضلا عن الاهتمام والرعاية بالأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة والسماح لهم بالدخول بالمجان لإدخال البهجة والسرور عليهم.

وقام الدكتور عصام فرحات، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالشرقية، أمس، بالمرور المفاجئ على مستشفيات أولاد صقر وكفرصقر، للتأكد من تواجد الأطباء والتمريض والفنيين والعمال والأمن في مقر عملهم، وتوافر الأدوية والمستلزمات، والأمصال والدم ومشتقاته، وذلك في إطار رفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، كما تم المرور على العنايات والحضانات والتأكد من صلاحية الأجهزة الطبية.

وفى كفرالشيخ تمكن رجال الإنقاذ بمصيف بلطيم من إنقاذ 3 حالات من الغرق، من بينهم طفل صغير، ليصبح إجمالى عدد الحالات التي تم إنقاذها خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 179 حالة، إضافة لمصرع طفلين غرقا.

وقال محمد محجوب، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إن نسبة الإشغال بمصيف بلطيم خلال الاحتفال بعيد الأضحى تجاوزت 100% بشواطئه الستة، وتم تعيين ١٢٠ منقذا بالشواطئ الستة لإنقاذ أي حالات غرق، كما تم التنبيه على رجال الإنقاذ بالتواجد بالشواطئ لسرعة التعامل مع أي أحداث غرق، علاوة على تزويد مستشفى النرجس والأمل بالأطباء والأدوية وسيارات الإسعاف، وتوفير السلع الغذائية ومراقبة الأسواق بالمصيف للتصدى لأى حالات استغلال.

وفى الدقهلية أعلن اللواء حسام لبيب، رئيس مركز ومدينه بلقاس، عن رفع 23 طن قمامة من قرى «الشوامى، والكردود، والسماحية»، أمس، وتم نقل القمامة إلى مصنع تدوير القمامة بقلابشو بحضور مسؤول النظافة بالوحدة المحلية.

وفى المنيا واصل المواطنون احتفالاتهم بعيد الأضحى، لليوم الرابع على التوالى، في أجواء من الفرحة والسعادة بين الكبار والصغار.

وكثف رؤساء المراكز والأحياء من جولاتهم بالحدائق والمتنزهات للتأكد من النظافة العامة والتزام العمال بالورديات، كما كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط الاحتفالات ونجحت في ضبط 20 قضية آداب عامة خلال الاحتفالات.

وأكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة بالعريش مستمرة في التواصل مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديرية الخدمات والعمل على مدار 24 ساعة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين.