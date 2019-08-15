شكرا لقرائتكم خبر عن ذوو الاحتياجات الخاصة يشاركون في بطولة «مستقبل وطن» للكرة ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك 10 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة «صم وبكم» بفريق كامل، في منافسات كأس حزب مستقبل وطن بأمانة ناصر ببني سويف، لكرة القدم، والتي يتنافس بها 60 فريقا على مستوى الأمانة.

وقال محمود عبدالله، الأمين العام لأمانة الحزب بمركز ناصر شمال بني سويف، اليوم، الخميس، خلال تصريحات «إنه في إطار اهتمام الدولة بالكشف عن المواهب الرياضية وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتنميتها، يعقد حزب مستقبل وطن بالمحافظة تحت قيادة النائب حسام العمدة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، أمين الحزب بالمحافظة، بطولة رياضية لكرة القدم بجميع المراكز، حيث يشارك في البطولة بمركز ناصر 60 فريقا بإجمالي 600 لاعب وإداري، حيث يتكون الفريق من ثماني لاعبين من سن 18 حتى 30 عاما ويجوز إشراك لاعبين تحت 35 عاما، بالإضافة إلى إداري ومدير فني للفريق.

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وأضاف: «أكثر ما أسعدنا في البطولة كان أولها مشاركة فريق كامل من ذوي الاحتياجات الخاصة والتصفيات بداية من اللاعبين والمدير الفني وصولا للإداري، بالإضافة إلى التجمعات الشبابية الكبيرة والإقبال الجماهيري لمتابعتها».

وقال الدكتور محمد جنيدي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بمركز ناصر في بني سويف: «بدأنا في مباريات التمهيدي والمجموعات، حيث تم تقسيم الفرق على مجموعات حسب المجالس القروية «بندر ناصر، اشمنت، بهبشين، الحمام، دنديل، بني عدي، دلاص» على أن يصعد أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل ثوالث إلى دور السادس عشر.

وأضاف: «بدايات البطولة ناجحة للغاية وتقرب بين الشباب في فئتهم العمرية، وتنمي الروح الرياضية لديهم، بالإضافة إلى العوائد المادية للفائزين».