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شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يكرّم أوائل الشهادات العامة في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرم قداسة البابا أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية إلى جانب أوائل الجامعات لعام ٢٠١٩ بالإسكندرية.
جاء ذلك عقب انتهاء عظة قداسته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي والذي أقيم بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية مساء اليوم، ضمن نهضة العذراء بالكنيسة ذاتها.
وجرى اختيار الأوائل من خلال تطبيق إلكتروني أعد خصيصًا لهذا الغرض، حيث تم تكريم ١٠ أوائل من شعبة علمي علوم بالثانوية العامة ومثلهم لشعبة الرياضيات والشعبة الأدبية و٤ من أوائل الدبلومات الفنية وعدد من أوائل الكليات الجامعية.
وعقب انتهاء التكريم وجه قداسة البابا الشكر لوزارة الثقافة على أقامتها معرض للكتاب على هامش نهضة العذراء بالكنيسة المرقسية.
كما شكر قداسته منظمي اللقاء وحرص على مصافحة جميع الحاضرين.
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