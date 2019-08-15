شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعلق على دعوات تغيير موعد عيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أن كل الكنائس على مستوى العالم تسعى إلى التوحد حاليا، تنفيذا لنصوص الكتاب المقدس لتحقيق وحدة الإيمان.

وأوضح البابا، خلال عظته الروحية بكاتدرائية الإسكندرية، مساء الأربعاء، تحت عنوان «خدمة السيدة العذراء نموذج ناجح»، أنه يتم حاليا مناقشة الأمور العقائدية بين الكنائس في العالم للوصول إلى وحدة الإيمان، ولكن إلى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الصدد.

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وردا على سؤال حول أقاويل تغيير موعد عيد الميلاد المجيد، نفى البابا هذا الأمر، مؤكدا أن المجمع المقدس لم يناقشه من الأساس كما يتردد.

وتابع البابا: «هناك بعض القرارات التي تتخذ لا يمكن طرحها للمناقشة في العلن، لأنه ليس كل شىء يقال» موجها حديثه للشعب قائلا يجب أن يكون لديكم الثقة الكاملة بعيدا عن أصوات التشكيك والمشككين، وأن الخدام بالكنيسة لديهم مخافة الله في كل قرار يتم اتخاذه.

ولفت إلى أن هناك اهتماما بالعمل التعليمي وبناء المعاهد الإكليركية لتدريس العقيدة المسيحية.

وعقب العظة كرم البابا تواضروس عددا من خدام كنائس الإسكندرية، كما كرم البابا تواضروس نحو 30 شخصًا من المتفوقين وأوائل الثانوية العامة بالإسكندرية.