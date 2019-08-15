شكرا لقرائتكم خبر عن «مشروعك» يمول 129 مشروعًا بـ15 مليون خلال شهر ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، أن عدد المشروعات التي تم تمويلها عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية «مشروعك» بلغ 129مشروعا بقيمة 15 مليونا و674 ألف جنيه، والتي وفرت 163 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك خلال شهر يوليو الماضي، مشيرا إلى أن عدد الطلبات التي تم تقديمها خلال الفترة المذكورة وصل إلى 149 طلبا، حيث تمت الموافقة على 129 طلبا منها.

وأكد المحافظ، خلال تصريحات صحفية، اليوم، على ضرورة أن تكون الأولوية في التمويل للمشروعات العاملة في القطاعات والأنشطة الإنتاجية والصناعية، والتركيز على أهمية تلك المشروعات وعوائدها المتعددة في العديد من الجوانب من توفير مزيد من فرص العمل وتحقيق أعلى سلسلة للقيمة المضافة وتلبية احتياجات السوق من هذه المنتجات، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من جهاز تنمية المشروعات والبنوك لمساعدة المواطنين في عمل دراسات جدوى متكاملة لنوعية المشروعات الإنتاجية والصناعية، فضلا عن أهمية التعاون في مجال التسويق والترويج لمنتجات تلك المشروعات.

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واستعرض محافظ بني سويف، اليوم، التقرير الدوري الذي أعدته نهى محمد، مدير مشروعك على مستوى المحافظة، وسامح ماهر مساعد مدير مشروعك على مستوى الوحدات المحلية، حيث يتم التقدم للحصول على القروض يتم من خلال مقار المشروع بالمراكز السبعة (الشباك الواحد) ويتم تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بتطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة ويتم تطبيق مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة والصغيرة جدا بسعر عائد 5% (عائد بسيط ومتناقص) لمن تنطبق عليهم الشروط «عدا المشروعات التجارية» في حين تكون الفائدة 10.5% للقروض (أكبر من 25 ألف جنيه من خلال بنك مصر) و16% للقروض (اقل من 25 ألف جنيه)، وكذا الحصول على الترخيص المؤقت للمشروع عند الطلب.

من جهته، أشار سامح ماهر، مساعد مدير مشروعك، إلى تكليفات المحافظ المستشار هاني عبدالجابر بالمتابعة المستمرة للمقار والمتقدمين والمستفيدين من خلال لجان بالمراكز تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسؤولي المقار وممثلي الجهات المختلفة المشاركة في المشروع وكذا استقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات وحل المشكلات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع ولتحقيق الغرض منه.

يشار إلى أن وزارة التنمية المحلية قد أطلقت «منتصف عام 2015» المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية المعروف بـ(مشروعك)، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين (لغير الموظفين) خاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها بأنواعها من خلال من البنوك المشاركة في المشروع وهي «بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، البنك الزراعي المصري، بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية».