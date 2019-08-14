شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرازق الدسوقي رئيسًا لجامعة كفر الشيخ خلفًا للقمري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور عبدالرازق يوسف عبدالعزيز دسوقي، رئيسًا لجامعة كفر الشيخ لمدة ٤ سنوات، اعتبارًا من ١ / ٨ / ٢٠١٩، خلفا للدكتور ماجد القمري لإحالته للتقاعد لبلوغه السن القانونية.

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