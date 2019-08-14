شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 4185 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن «الموجة 13» في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إنه تمت إزالة واسترداد 4185 حالة تعد على أملاك الدولة خلال تنفيذ الموجة الثالثة عشرة من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ «حق الشعب»، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات عليها والقضاء على تلك الظاهرة من جذورها، من خلال التنسيق الكامل والمستمر بين كافة أجهزة الدولة.

وأضاف المحافظ، في بيان، الأربعاء، أنه تم خلال الفترة من 24/7 وحتى 8/8، إزالة واسترداد 4185 حالة تعد، منها 2691 إزالة تعد بالبناء بإجمالي مساحة 366199.5 متر مربع، و1494 حالة إزالة زراعية على مساحة 83389.78 فدان.

أكد المحافظ على استمرار تلك الحملات للقضاء على جميع أشكال التعدي على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب، وأنه لن يقبل بأي تهاون في تطبيق القانون، موجهاً رؤساء المراكز بالتصدي بكل حسم وردع للمخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها.