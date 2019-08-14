شكرا لقرائتكم خبر عن البابا في الإسكندرية: الوحدة بين الكنائس مجرد «مناقشات فردية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظة روحية مساء الأربعاء في كاتدرائية الإسكندرية بعنوان «العذراء مريم نموذج خدمة ناجح».

وحضر العظة أمناء وأمينات الخدمة بكنائس الإسكندرية إلى جانب شعب الكنيسة المرقسية.

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وقال البابا تواضروس الثاني إن كل الكنائس المسيحية حول العالم تريد الوحدة في الأديان وليست الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وحدها من تريد هذه الوحدة.

وأوضح أن الوحدة بين الكنائس قائمة على وحدة الإيمان، مشيرًا إلى أن الموضوع حتى الآن لا زال قيد المناقشات الفردية ولم تنته إلى قرار بعد.

ولفت إلى انه لا مانع من سيامة أسقف للبحث العلمي، خلفا للأنبا غرغريوس، شرط أن يكون على نفس مستوى أسقف التعليم السابق.