شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من تكرار تذبذب وانقطاع الكهرباء وتلف الأجهزة في القصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكى أهالي مدينة القصير بالبحر الأحمر من تذبذب الجهد وتكرار انقطاع التيار الكهربائي بمدينة القصير جنوب البحر الأحمر ثالث أيام العيد، وتعددت شكاوى أهالي مدينة القصير بالبحر الأحمر من تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالمدينة، بالإضافة إلى تذبذب في التيار والجهد، وأن هناك مناطق انقطع عنها التيار أكثر ٨ ساعات.

وطالب أهالي مدينة القصير بالبحر الأحمر بتدخل وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، لإنهاء معاناة نحو 75 ألفا من سكان المدينة لتضررهم من تذبذب وارتفاع الجهد وتكرار انقطاع التيار الكهربائي، مطالبين بالتحقيق في انقطاع التيار وتذبذب الجهد، ما تسبب في تلف مئات الأجهزة الكهربائية بالمنازل.

وطالب أهالي القصير وزارة الكهرباء بإجراء عمليات تجديد وإحلال لمولدات محطة توليد الكهرباء بالمدينة التي انتهى عمرها الافتراضي وتعمل بنظام التناوب بين مناطق المدينة وسرعة استكمال وزارة الكهرباء لخط الضغط العالي لربط المدينة بالشبكة الموحدة.