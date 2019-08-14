شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هل تحديد نوع الجنين حرام؟.. دار الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإجابة على سؤال أحد متابعى الصفحة حول تحديد نوع الجنين. Advertisements وجاء نص السؤال الذى طرحته إحدى السيدات:"هل تحديد الجنين حرام؟"، ورد على السؤال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا:"تقصد تحديد نوع الجنين وهو ليس بحرام وإنما هو بجائز".

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