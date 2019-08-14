شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بتعيين عبد الرازق يوسف دسوقى رئيسا لجامعة كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى صدور قرار جمهورى بتعيين د.عبد الرازق يوسف عبدالعزيز دسوقى رئيسا لجامعة كفر الشيخ لمدة 4 سنوات اعتبارا من 1/ 8 / 2019.

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