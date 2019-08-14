"استغلت أنوثتها للترويج".. تجديد حبس سيدة ضُبط بحوزتها كيلو "حشيش" بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي:
أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس سيدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ ضُبط بحوزتها 10 طرب حشيش قبل ترويجها ليلة العيد بمنطقة الجيزة.
تحقيقات النيابة كشفت أن المتهمة "ع. م."، ربة منزل، استغلت أنوثتها، لتسهيل البيع على عملائها، واتخذت من مسكنها بمنطقة إمبابة، وكرًا لنشاطها الإجرامي، وضبط بحوزتها 10 طرب من مخدر الحشيش وزنت 1.250 كيلو جرام.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تمكنت من ضبط إحدى السيدات بإمبابة لقيامها بالاتجار في المواد المخدرة.
وبمواجهتها، اعترفت بحيازتها المواد المخدرة بقصد الاتجار.
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