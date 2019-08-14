​رئيس حزب الوفد يُكلف اللجان النوعية بتلقي كشوف مرشحي الشورى والمحليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم

قال ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد، إن المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد كلف رؤساء اللجام النوعية بالمحافظات بالاستعداد لانتخابات المحليات وكذلك مجلس الشورى، والبدء في تلقي طلبات الراغبين قي الترشح عبر حزب الوفد.

وأوضح الهضيبي في تصريحات لمصراوي، أن كل لجنة مكلفة بإعداد قائمة بأسماء الراغبين في الترشح وإرسالها لمقر الحزب الرئيسي لفرزها وتحديد أسماء الحزب المرشحة سواء على النظام الفردي أو القوائم بأي من الانتخابات وذلك استعدادا للانتخاب بأي نظام بحسب ما سيحدده القانون لاحقا.

وبشأن شروط الترشح التي وضعها الحزب قال المتحدث باسم الوفد، إن أهم ٣ شروط للاختيار هي حسن السمعة والشعبية والقدرة المالية للمرشح، مشيرا إلى أنه على الحزب أن يكون مستعدا إذا ما حدد موعد الانتخابات.