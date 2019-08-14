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بداية الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

وبحسب بيان، اليوم، بالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر حالته خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى
القاهرة 28 41
شبين الكوم 26 40
طنطا 24 39
دمنهور 23 36
الإسكندرية 22 34
بلطيم 22 32
مطروح 22 32
السلوم 23 34
سيوة 23 41
بورسعيد 26 35
دمياط 25 34
الزقازيق 24 40
الإسماعيلية 23 41
السويس 24 39
العريش 25 40

رفح 24 39
رأس سدر 27 41

نخل 19 40
نويبع 29 34

طابا 28 34

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كاترين 19 30
الطور 26 39

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 28 36
مرسى علم 28 36
الفيوم 27 42
بني سويف 26 42
المنيا 22 42
أسيوط 25 42
سوهاج 25 42
قنا 26 43
الأقصر 26 43

أسوان 28 43

أبوسمبل 28 41

الوادي الجديد 26 46
شلاتين 30 39
أبو رماد 29 38

حلايب 30 34
رأس حدربة 28 34

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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