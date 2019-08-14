قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد لجامعة كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم: أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمي، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور عبدالرازق يوسف عبدالعزيز دسوقي رئيسا لجامعة كفر الشيخ لمدة ٤ سنوات اعتبارا من أول أغسطس الجاري.

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