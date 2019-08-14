​البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية من الكنيسة المرقسية بالإسكندرية بحضور مجموعة من الأطباء الأساقفة والكهنة.
وتحدث البابا تواضروس - خلال كلمته - عن السيدة العذراء مريم كنموذج خدمة ناجح، وذلك بمناسبة انتصاف مدة صوم السيدة العذراء مريم، والذي بدأ في السابع من أغسطس الجاري، واصفا إياها بـ"المثال الذي يجب أن يحتذي به كل خدام الكنيسة القبطية".
ولفت إلى أن ثلث كنائس الكرازة المرقسية تحمل اسم السيدة العذراء مريم، كما أن كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي اسمها من العذراء أيضا.
وكان البابا تواضروس الثاني، قد وصل في وقت سابق اليوم إلى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية؛ لإلقاء عظة الاجتماع الأسبوعي، وكان في استقباله الأسقف العام لقطاع كنائس المنتزه الأنبا بافلي، والأسقف العام لقطاع كنائس غرب الإسكندرية الأنبا إيلاريون، والأسقف العام لقطاع كنائس شرق الإسكندرية الأنبا هرمينا، والقمص أبرام أميل وكيل البطريركية بالمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية.
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