​رئيس حدائق الحيوان: 95 ألف زائر في رابع أيام عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تصوير- إسلام فاروق:

أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أن حديقة حيوان الجيزة استقبلت أكثر من 95 ألف زائر في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال رجائي في تصريحات لمصراوي، إنه تم تقديم كافة وسائل الراحة ليستمتع الزوار بحديقة الحيوان، مشيدا بجهود العاملين بالحديقة.

ولفت مدير حديقة الحيوان، إلى أنه تم رصد محاولة لإدخال بوتاجاز صغير للحديقة وتم منعه، مشددًا على المواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات.

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وأضاف أن الحديقة بدأت في استقبال زوارها منذ السابعة صباحا، لافتا إلى أن الحديقة شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين للاستمتاع بإجازة العيد داخل الحديقة

وأوضح رجائي أنه تم خلال الفترة الماضية زيادة المسطحات الخضراء وإضافة 2700 شتلة جديدة، فضلا عن زيادة حظائر الحيوانات بالحديقة والطرق والبرك ونافورات المياه ودورات المياه.

ولفت إلى أنه جرى زيادة عدد منافذ بيع التذاكر، وزيادة أعداد العاملين ومنع إجازاتهم في هذا اليوم لتسهيل عملية دخول زوار الحديقة ولمنع التكدس أمام أبواب الدخول.

وأشاد رجائي بتعاون المواطنين والتزامهم بالتعليمات، مما ساهم في تسهيل مهمة العاملين بالحديقة، كما وجه الشكر لكل الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة على تعاونهم مع إدارة الحديقة.