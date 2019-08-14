الزراعة: إزالة تعديات على 2500 متر أراض زراعية بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
قال المهندس محمد صلاح رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي إن المعدات الثقيلة تقوم بإزالة التعدي على مساحة 850 متر أراض زراعية بجمعية شيبة بمركز الزقازيق وبالتعاون مع مديرية الزراعة وأجهزة الشرطة والحكم المحلي، وفي حضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.
وأضاف صلاح - في تصريح اليوم الأربعاء - أنه تم أمس أيضا إزالة تعديات على مساحة 8 قراريط بجمعية برم كيل بمركز ديرب نجم.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي أن تعليمات الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كانت مشددة لمنع البناء على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وإزالة التعديات في المهد حفاظا على الرقعة الزراعية.
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