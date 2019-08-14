أخبار مصر | ننشر حقيقة إقامة "ديزني لاند" بمدينة العلمين الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر حقيقة إقامة "ديزني لاند" بمدينة العلمين الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خبر حول إنشاء مدينة ترفيهية على غرار ديزني لاند بمدينة العلمين.

وتنشر بوابة الخليج 365، حقيقة إنشاء المدينة الترفيهية بالعلمين.. حيث شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، يوم ١ فبراير العام الماضي ٢٠١٨ واللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، ومنى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في ذلك الوقت توقيع عقد استثماري بين اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، السابق وليزا ماري ستيفن، العضو المنتدب لشركة انترتنمنت وورد للمدن الترفيهية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثمار أمريكى سعودى مشترك لإقامة مدينة ترفيهية متكاملة بالعلمين بمنطقة سيدي حنيش على غرار "ديزنى لاند" بتكلفة استثمارية 3.3 مليارات دولار على مساحة 5080 فدان.

ويشمل المشروع إقامة حديقة حيوان مفتوحة، ومدينة ألعاب مائية ومدينة طبية ورياضية وفنادق، كما يتضمن مدينة تعليمية، وسيوفر نحو 40 ألف فرصة عمل، وسيتم تنفيذه على عدة مراحل، وتنتهى أول مرحلة خلال عامين.

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وأكدت الوزيرة، عقب التوقيع أن مشروع اقامة مدينة ترفيهية متكاملة يعد أكبر مشروع استثماري اجنبى مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على زيادة جذب الاستثمارات الجديدة فى محافظة مطروح وتتحرك فى ضوء قانون الاستثمار الجديد، لإنهاء العقود الاستثمارية بالمحافظة، موضحة أن الوزارة حريصة أيضا علي ضخ منح في مختلف المحافظات للمساهمة في البنية الأساسية بها.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تدعم المستثمر المصرى وتحتفل بوجود استثمارات أمريكية - سعودية جديدة فى مصر، والتى تساهم فى توفير فرص عمل للشباب ودعم المواطنين.

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وأوضح اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، في ذلك الوقت أن محافظة مطروح أصبحت بحق قاطرة التنمية والأكثر جذباً للإستثمار وللمستثمرين بمصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى اقل من ثلاث سنوات بتغيير مطروح وأحداث التنمية الحقيقية مع توافد العديد من الشركات والجهات الاستثمارية المصرية والعالمية لتعلن مطروح دخولها عصر المشروعات القومية العملاقة ووضعها فى مكانتها التى تستحقها على خريطة الاستثمار والسياحة العالمية.

وأضاف، أن توقيع العقود الاستثمارية، لإقامة مدينة ترفيهية متكاملة لشركة "انترتنمنت وورد للمدن الترفيهية" باستثمار امريكى سعودى مشترك بمنطقة سيدى حنيش بمركز مرسى مطروح على مساحة 5080 فدان وبتكلفة استثمارية 3,3 مليار دولار، كأكبر مشروع استثمارى تشهده مطروح بإقامة أول مدينة ترفيهية بمصر على غرار "ديزني لاند" العالمية، والتى تشمل اقامة حديقة حيوان مفتوحة ومدينة العاب مائية ومدينة طبية ورياضية وفنادق،

وأكدت ليزا ماري ستيفن، العضو المنتدب لشركة انترتنمنت وورد للمدن الترفيهية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن استثمار الشركة فى مصر يعد من اكبر استثمارات الشركة فى العالم، مشيرة إلى أن مشروع المدينة الترفيهية فى مطروح، سيتم على عدة مراحل تستغرق ما بين 9 إلى 10 سنوات، بحيث يتم الانتهاء من أول مرحلة خلال عامين، موضحة أن المشروع سيتضمن مدينة تعليمية ايضا، وسيوفر نحو 40 الف فرصة عمل.