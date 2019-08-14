شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عقاري: التنمية في العاصمة الإدارية تستقطب المستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد كريم شعلان، خبير عقاري ومدير القطاع التجاري بإحدى شركات التطوير العقاري، بحجم التنمية التي تتم بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أنها تشجع كافة المستثمرين على التواجد في هذا المشروع القومي المتميز، مشيرًا أن المتابعة المستمرة على المشروعات المنفذة داخل العاصمة تدفع المطورين على مواكبة هذه السرعة والنشاط في التنفيذ.

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وأضاف شعلان أن الشركة لانتهت من حجز المرحلة الأولى بالكامل من مشروع «كابيتال برايم» بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحدث ساحة أعمال بالعاصمة الإدارية والذي يقع بالمنطقة MU23 بالعاصمة الإدارية الجديدة ومواجه للحي السكني R2،R3، باستثمارات تتخطى حاجز الـ500 مليون جنيه.

وأوضح أن الشركة تسعي لاستغلال الموقع المتميز للمشروع والقريب من فندق الماسة والنهر الأخضر والمطار الدولي الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك عبر دراسات سوقية متميزة يتم من خلالها توفير احتياجات العميل المستهدف، كما أن الشركة تخطط لبدء التنفيذ المشروع بمجرد الحصول على تراخيص البناء والتي من المتوقع الحصول عليها قريبًا، حيث تستغرق فترة التنفيذ 3 أعوام.

وأكد شعلان أن الشركة خلال مشروعاتها على أنظمة تكنولوجية ذكية لإدارة المشروع وهو ما يتناسب مع توجه شركة العاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ مدينة تكنولوجية ذكية عالمية تتمثل في العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك لتوفير أفضل الخدمات للعملاء داخل المشروع.