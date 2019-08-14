شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أفواج الحجاج الأولى بصالة المواسم بمطار القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل اليوم الأربعاء، حجاج شركة ميناء القاهرة الجوى لدى عودتهم من أداء فريضة الحج فى الصالة الموسمية بمطار القاهرة.

واستقبلت الصالة الموسمية بمطار القاهرة المخصصة لرحلات الحج والعمرة للشركة الوطنية مصر للطيران، على مدار اليوم الأربعاء، 4 رحلات جوية من جدة لعودة 1000 حاج من حجاج السياحة والحج السريع بخلاف رحلات العمل.

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وانتهت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، من كافة الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، العائدين من الأراضى المقدسة، حيث تم إنشاء خيمة مكيفة أمام صالة الوصول تكون مخصصة بانتظار أهالى الحجاج وذويهم العائدين من الأراضى المقدسة، فيما تم الدفع بكافة الخدمات وتكثيف فرق العلاقات العامة لانهاء وصول ضيوف الرحمن.