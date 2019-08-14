شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 265 ألف زائر لحديقة حيوان الجيزة خلال أيام عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الحديقة استقبلت فى اليوم الأول 40 ألف ثم 50 ألف فى اليوم الثانى وفى اليوم الثالث 80 ألف، وإن إدارة الحديقة والأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة وفرت لهم كل سبل الراحة حتى يستمتعوا بالإجازة.

وأضاف رجائى، إنه هناك متابعة مستمرة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، من أجل الاطمئنان على زائرى الحديقة وتسهيل إجراءات الدخول والخروج وإزالة كافة العقبات أمامهم.

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وأكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنه رغم هذه الأعداد الغفيرة لم تحدث أى مشاكل تعكر صفو الزائرين، ولم تحدث أى مشاجرات أو تحرير محضر شرطة واحد، مما يؤكد التزام المواطنين بالإجراءات التى وضعتها إدارة الحديقة، كما أن المنظومة التى وضعت للعثور على الأطفال المفقودين أثبتت نجاحا كبيرا، بالإضافة إلى الإسعافات الأولية للزائرين وتعاون رجال الشرطة والهلال الأحمر والكشافة، مشير إلى أن هؤلاء ساعدوا فى نجاح مهمة إدارة الحديقة.

وتابع محمد رجائى، أن تذكرة الدخول مازالت بخمسة جنيهات والحديقة مستعدة لاستقبال المواطنين ورحلات المدراس طوال أيام الأسبوع، وفى المناسبات القومية، والإجازات الرسمية.