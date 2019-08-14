شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: لا يوجد قانون لمنع الملابس غير اللائقة فى الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه لا يوجد قانون لمنع الملابس غير اللائقة داخل الكنيسة، والإنسان يجب أن يخشى الله دون قانون، قائلا: "الإنسان من نفسه"، جاء ذلك ردا على أسئلة الشباب، خلال زيارته إلى الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وأكد البابا على أن الإسكندرية أصبحت مدينة متسعة، ولذلك تم تقسمها إلى 4 مناطق رعوية تضم عدد كبير من الكهنة يترأسهم أحد الأساقفة، وحول تعرضه الشخصى للهجوم على "السوشيال ميديا"، قال: "وظيفتى الخدمة والعمل ولا مجال للالتفات لأشياء هامشية".

وشدد على حياة الخدمة الصادقة؛ قائلا: "الفهلوه لا تصلح للخدمة ويجب العمل الأمين للخادم الناجح "، محذرا من سوء استخدام "السوشيال ميديا" وضياع الوقت عليها، وعلى الشباب الانتباه من عدم إضاعة الوقت عليها وترشيد الاستخدام ".

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ونفى البابا تواضروس وجود آى انقسام داخل المجمع المقدس؛ مؤكدا على كافة الأعضاء لديهم مسؤلية كاملة ولكن الاختلاف فى الآراء أمر طبيعى، وهناك منقاشات كثيرة و طرح وجهات نظر متعددة للاتخاذ القرار المناسب.