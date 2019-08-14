شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: كنائس العالم تسعى للتوحد ولا تغيير فى موعد عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن كل كنائس المسيحية فى العالم تسعى إلى التوحد حاليا، وذلك تنفيذا لكلام الانجيل لتحقيق وحدة الإيمان، ويتم حاليا مناقشة الأمور العقائدية بين الكنائس فى العالم للوصول إلى وحدة الإيمان، ولكن إلى الآن لم يتم اتخاذ خطوة فى هذا الشأن.

ونفى البابا تواضروس تغيير موعد عيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن المجمع المقدس لم يناقش هذا الأمر من الأساس.

وأكد البابا على أن هناك بعض القرارات التى تتخذ لا يمكن طرحها للمناقشة، قائلا: ليس كل شئ يقال ويجب أن يكون لديكم الثقة الكاملة بعيدا عن أصوات التشكيك"، وأن الخدام بالكنيسة لديهم مخافة الله فى كل قرار يتم اتخاذه.

جاء ذلك ردا على أسئلة الشباب، خلال زيارتة الى الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وأشار البابا إلى أن هناك اهتمام بالعمل التعليمى وبناء المعاهد الاكيليركية لتدريس العقيدة المسيحية.

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وألقى البابا تواضروس الثانى عظة روحية حول صوم السيدة العذراء، والدرس الروحى للخادم الناجح فى الكنيسة للاقتداء بحياة العذراء مريم فى حياة خدمة الله، حيث كان لها صفات روحية أهمها الخدمة الهادئة والمؤثرة والطاعة، فهى نموذج رفيع لحياة أى خادم لله فى الكنيسة.

وكرم البابا تواضروس نحو 2000 خادم من كنائس الاسكندرية، كما كرم البابا تواضروس نحو 30 شخص من المتفوقين و أوائل الثانوية العامة بالإسكندرية، وذلك فى إطار من يخصصه البابا تواضروس من لقاءات واجتماعات مع كل فئة، خاصة فئة الشباب.