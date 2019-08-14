شكرا لقرائتكم خبر عن "بريكست" يرفع أسعار تذاكر القطارات فى بريطانيا 3%.. والتطبيق 1 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن ركاب السكك الحديدية فى بريطانيا يواجهون زيادة في الأسعار العام المقبل بنسبة تقارب 3%، مما يرفع تكلفة تذكرة السفر السنوية إلى أكثر من 3000 جنيه إسترليني لأول مرة، بسبب تأثير عملية "بريكست"، أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وأضافت أنه تم تخطي الارتفاع السنوي في الأسعار المنظمة وفقًا لتضخم مؤشر أسعار التجزئة (RPI) لشهر يوليو، والذي أعلنه اليوم مكتب الإحصاءات الوطنية بنسبة 2.8 %.

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الزيادة الأخيرة، التى ستدخل حيز التنفيذ فى يناير، ستؤدي إلى إضافة حوالي 100 جنيه إسترليني إلى تكلفة تذكرة الموسم المتوسطة، وسيعنى ذلك أن الأسعار قد ارتفعت بنسبة تقارب 50 % في العقد الماضي، أى ضعف معدل نمو الأجور.

وارتفع مقياس التضخم المفصل لدى بنك إنجلترا، وهو مؤشر أسعار المستهلكين، بنسبة 2.1 %.