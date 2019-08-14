صور.. شفط مياه الصرف من فناء مدرسة إعدادية بالغربية بعد غرقها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدرسة سبرباى الإعدادية بمحافظة الغربية، غرق فناء المدرسة بمياه المجارى وارتفع منسوب المياه لأكثر من 20 سم. وطالب الأهالي بسرعة شفطها من فناء المدرسة، وغرق الملعب والحجرات الموجودة بالدور الأرضى، وناشدوا محافظ الغربية بالتدخل وتعلية أرضية المدرسة نظرا لانخفاضها عن منسوب خطوط الصرف الصحى بالمنطقة مما يؤدى إلى تسرب مياه الصرف بغزارة داخل المدرسة. ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، بعمال من الشركة وسيارة فنطاس، وتم تسليك خط الصرف الصحى، وشفط المياه من فناء المدرسة بالكامل. المياه تغمر مدرسة بمركز طنطا (1) Advertisements

المياه تغمر مدرسة بمركز طنطا (2)

شفط المياه من فناء مدرسة سبرباى الإعدادى (1)

شفط المياه من فناء مدرسة سبرباى الإعدادى (2)

شفط المياه من فناء مدرسة سبرباى الإعدادى (3)

شفط المياه من فناء مدرسة سبرباى الإعدادى (4)

شفط المياه من فناء مدرسة سبرباى الإعدادى (5)

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