شكرا لقرائتكم خبر عن أقباط وشمامسة الإسكندرية يستقبلون البابا تواضروس بالزغاريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل المئات من أقباط وشمامسة الإسكندرية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتلاوة الألحان الكنسية والزغاريد مساء الأربعاء أثناء زيارته الكاتدرائية المرقسية . واستبق البابا الاجتماع الأسبوعي لخدام وخادمات الكنائس بجولة تفقدية لأجنحة معرض الكتاب الثالث بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأسكندرية. وتتنوع الكتب المعروضة في مختلف ثقافات المعرفة كما شهدت بعض المعروضات تخفيضات تصل إلى 20% على إصدارات الهيئة العامة. المئات من أقباط وشمامسة الإسكندرية يستقبلون البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

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