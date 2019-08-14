شكرا لقرائتكم خبر عن «عبد القادر» مديرًا لمركز الأوقاف للبحوث والدراسات الدينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلّف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، الشيخ عبدالفتاح عبدالقادر جمعة، الباحث بالمكتب الفني بوزارة الأوقاف بالعمل مديرًا إداريًّا لمركز الأوقاف للبحوث والدراسات الدينية، وذلك إيمانًا بالشباب وقدراتهم والحرص على الدفع بهم في مختلف مفاصل العمل العلمي والإداري بالوزارة.

يذكر أن الوزير كان قد سبق وكلف الدكتور أحمد ربيع، عميد كلية الدعوة الأسبق بجامعة الأزهر، بالإشراف العلمي على المركز، علما بأن المركز سيضم نخبة متميزة من العلماء المعنيين بقضايا تجديد الخطاب الديني لعضوية المركز، لتكون الجهة المنسقة بين الإدارة المركزية للسيرة والسنة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والإدارة العامة للترجمة والنشر ولجان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والإدارة العامة لبحوث الدعوة، والإدارة العامة للإرشاد الديني بديوان عام وزارة الأوقاف، وذلك في كل ما يتصل بمجال التأليف والترجمة والنشر، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة والاهتمام بالبحوث والدراسات الدينية وقضايا التجديد، كما سيضم المركز نخبة من شباب الباحثين المتميزين الراغبين في التفرغ للبحث العلمي، بحيث يتم إعدادهم وتدريبهم وتأهيلهم وتزويدهم بكل ما يلزم من أدوات ووسائل البحث العلمي.

ويهدف المركز إلى عدة أمور: الوصول إلى صياغة نظرية عصرية متكاملة في الفكر الديني الوسطي الرشيد المستنير، تحافظ كما ذكرنا على الثوابت وتراعي المتغيرات والمستجدات وطبيعة العصر وظروفه وتحدياته، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتفنيد الفكر المتطرف، ومواجهة وتصويب عمليات الانتقاء والاجتزاء التي قامت بها بعض الجماعات في سبيل تحقيق أيديولوجياتها المنحرفة، وترسيخ مفاهيم المنهج العقلي والنقدي في البحث والتفكير، والتخلص من العقلية الاستسلامية في البحث والتلقي، وإعداد جيل من الباحثين المتميزين في مجال الفكر الديني. وسنعلن لاحقا عن شروط الالتحاق بالمركز وآليات التعاون معه.