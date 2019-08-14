شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف حركة الملاحة بين سفاجا والغردقة وميناء ضبا السعودي الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، استئناف الحركة الملاحية لنقل الركاب والبضائع والشاحنات بين الموانئ السعودية ومينائي سفاجا والغردقة بعد انتهاء إجازة الحج بالسعودية وتوقفها الخميس الماضي.

ومن المقرر مغادرة أولى الرحلات للركاب غدا الخميس للعبارتين القاهرة والرياض من الغردقة وسفاجا إلى ميناء ضبا السعودي، فيما رفعت الهيئة حالة الطوارئ بمينائي سفاجا والغردقة استعدادا لعودة نحو ٣٦ الف من عمالةموسم الحج واتخاذ اجراءات عاجلة لمنع تكدس الركاب والزام الشركات السياحية بنقل الركاب لقرية الحجاج، كما تم تنسيق مع إدارة مرور سفاجا لتعيين خدمة مرورية للتأكد من التزام سائقي الأوتوبيسات والميكروباصات بنقل الركاب لقرية خدمة الركاب وعدم السماح بنزولهم في أماكن أخرى بالمدينة بالتزامن مع المرور أمام بوابات الميناء لمنع نزول الركاب وتوجيههم للقرية مباشرة، وأن هناك تنسيق بين كافة الجهات العاملة بالميناء والمحافظة لتقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات وتكثيف خدمات الشرطة والجمارك بصالات الوصول لسرعة إنهاء إجراءات التفتيش والجمارك دفعة واحدة لاختصار الوقت مع تشديد إجراءات التفتيش والكشف عن المفرقعات والتنسيق مع كافة الأجهزة العاملة بمدينة سفاجا وإدارة المرور لتوفير دوريات متابعة مستمرة لتوجيه الركاب للقرية والزام مالكي العبارات بالالتزام بالأعداد المسموح بها.

ومن المقرر قيام لجنة فنية من التفتيش البحري بالمرور على العبارات التي ستعمل في رحلات عودة العمالة للتأكد من صلاحيتها للإبحار قبل السماح لها بالسفر للتأكد من صلاحيتها للإبحار وتوفير كافة إجراءات التأمين ومعدات الإطفاء والإنقاذ بما يتناسب مع أعداد الركاب التي ستقلها كل عبارة.