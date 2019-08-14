شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات مشددة في «كاتدرائية الإسكندرية» لاستقبال البابا تواضروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى كاتدرائية بالإسكندرية اليوم، لأربعاء لإلقاء العظة الأسبوعية وسط تواجد أمني مكثف وإجراءات تأمينية مشددة.

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وجاءت زيارة البابا تزامنا مع صوم السيدة العذراء مريم والذي تقيم الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على مدار أيامه عظات يومية بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة.

وحرص العديد من القيادات الأمنية على استقبال قداسة البابا لدى زيارته للمحافظة على رأسهم اللواء هشام نصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا واللواء عبدالفتاح إبراهيم حكمدار عام الإسكندرية واللواء نصر الله إبراهيم حكمدار وسط الإسكندرية والأنبا بافلي الأسقف العام لقطاع كنائس المنتزه والأنبا إيلاريون الأسقف العام لقطاع كنائس غرب الإسكندرية والأنبا هرمينا الأسقف العام لقطاع كنائس شرق الإسكندرية والقمص أبرآم اميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

ومن المنتظر أن يحضر العظة نحو ٢٠٠٠ من أمناء وأمينات الخدمة بكنائس الإسكندرية كما يكرم البابا ٣٠ طالبا من أوائل الشهادات العامة