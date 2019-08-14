شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع طن من لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة برفح والشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزعت مؤسسة مصر الخير، بالتعاون مع مجلسي مدينة بئر العبد ورفح، طن من لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة ببئر العبد.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأشد احتياجا والمنقولين من رفح والشيخ زويد والمقيمين في تجمعات بئر العبد.

بدوره أكد إيهاب فرغلي، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، أن لجنة تضم ممثلين عن مؤسسة مصر الخير ومجلس مدينة بئر العبد ورفح وعضو من مشايخ القبائل أشرفت على توزيع لحوم الأضاحي.