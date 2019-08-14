شكرا لقرائتكم خبر عن حاجة مصرية تستعيد بصرها بعد استئصال ورم في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعادت فتاة مصرية تبلغ من العمر 16 عاما، قدمت لأداء مناسك الحج هذا العام 1440هـ مع والديها، بصرها على يد فريق مختص من مركز العلوم العصبية بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، وذلك بعد عملية جراحية لقاع الجمجمة استغرقت 7 ساعات، تم فيها استئصال ورم نازف في الغدة النخامية عن طريق الأنف باستخدام المنظار الجراحي من فتحة حجمها ١ سم.

أوضحت الإدارة الطبية أن المريضة أحيلت إلى المركز بعد فقدان شبه كامل للإبصار في العين اليسرى وضعف شديد في العين اليمنى بسبب وجود ورم ضخم ونازف في الدماغ في الغدة النخامية وضاغط على أعصاب العين، وقد تم التعامل معها في وقت وجيز والاستعانة بكافة الفرق الطبية من استشاريي جراحة مناظير الأنف والجيوب الأنفية وتخدير الأعصاب وطب العيون والغدد الصماء والعناية الحرجة وجراحي المخ والأعصاب.

قام الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي عاجل من فريق مكون من استشاري جراحة المخ والأعصاب وقاع الجمجمة الدكتور محمد غازي عبده، واستشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة الدكتور إسلام حرز الله، حيث تم استئصال الورم وتخفيف الضغط عن عصب العين في عملية تكللت بالنجاح التام، وتماثلت المريضة للشفاء تدريجيا، وتحسنت قدرتها على الإبصار مباشرة، فيما تستكمل المريضة علاجها الطبي والدوائي تحت إشراف من استشارية الغدد الصماء وأورام الغدة النخامية الدكتورة دلال المحمادي.