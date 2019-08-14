- 1/12
- 2/12
- 3/12
- 4/12
- 5/12
- 6/12
- 7/12
- 8/12
- 9/12
- 10/12
- 11/12
- 12/12
شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأربعاء، على رأسها، وزارة الإسكان: 1.2 مليار جنيه حجم الاستثمارات بأسوان الجديدة منذ عام 2014 وحتى الآن.
الإسكان: 1.2مليار جنيه حجم الاستثمارات بأسوان الجديدة منذ عام 2014 وحتى الآن
وصول أولى رحلات مصر للطيران لنقل الحجاج المصريين بعد أداء مناسك الحج
توقف حركة المرور أعلى دائرى الوراق بسبب حادث تصادم وإصابة شخص
هيئة الطيران الأمريكية تمنع الكمبيوتر المحمول "ماك بوك برو" بالطائرات
سعر الذهب يعاود الصعود ويرتفع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 702 جنيه للجرام
"حياة كريمة تحقق المستحيل".. جامعة سوهاج تعيد تأهيل 1600 شاب وتوفر لهم فرص عمل فى الكهرباء وصيانة السيارات والسباكة
برلمانى ليبى مشيدا ببيان الخارجية المصرية: يجب البناء عليه كخطوط للحل الكامل
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة
مصر تهزم سلوفينيا 30 / 23 فى كأس العالم لناشئى اليد وتتأهل لربع النهائى
مصدر بالزمالك: "ميتشو" مديرا فنيا للفريق والإعلان بعد الاتفاق مع أورلاندو
كانت هذه تفاصيل خبر اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.