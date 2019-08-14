شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأربعاء، على رأسها، وزارة الإسكان: 1.2 مليار جنيه حجم الاستثمارات بأسوان الجديدة منذ عام 2014 وحتى الآن.

الإسكان: 1.2مليار جنيه حجم الاستثمارات بأسوان الجديدة منذ عام 2014 وحتى الآن

وصول أولى رحلات مصر للطيران لنقل الحجاج المصريين بعد أداء مناسك الحج

توقف حركة المرور أعلى دائرى الوراق بسبب حادث تصادم وإصابة شخص

هيئة الطيران الأمريكية تمنع الكمبيوتر المحمول "ماك بوك برو" بالطائرات

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سعر الذهب يعاود الصعود ويرتفع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 702 جنيه للجرام

"حياة كريمة تحقق المستحيل".. جامعة سوهاج تعيد تأهيل 1600 شاب وتوفر لهم فرص عمل فى الكهرباء وصيانة السيارات والسباكة

برلمانى ليبى مشيدا ببيان الخارجية المصرية: يجب البناء عليه كخطوط للحل الكامل

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

مصر تهزم سلوفينيا 30 / 23 فى كأس العالم لناشئى اليد وتتأهل لربع النهائى

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