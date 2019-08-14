شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يعاود الصعود ويرتفع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 702 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع تاريخى جديد سجلته أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات رابع أيام عيد الأضحى المبارك، إذ سجلت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2019 فى مصر، ارتفاعا بقيمة 10 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، بعد انخفاض الأسعار صباح اليوم.

وارتفع سعر الذهب من عيار 21 إلى 702 جنيه للجرام وهو الأعلى فى تاريخ المعدن النفيس في البلاد، مع انخفاض ملحوظ في الطلب على المعدن النفيس في مصر.

ارتفاع سعر الذهب فى مصر، جاء نتيجة زيادة ملحوظة في أسعار المعدن النفيس عالميا، مسجلا 1520 دولارا، بزيادة 1.06% وهو أعلى مستوى للمعدن النفيس في أكثر من 6 سنوات.

وفى هذا الإطار، يقول إيهاب واصف خبير أسواق الذهب ونائب رئيس شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن زيادة أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 6 سنوات، جاء نتيحة عزوف من المستثمرين عن الأصول العالية المخاطر بسبب القلق المحيط باحتجاجات في هونغ كونغ وانهيار عملة الأرجنتين، في ظل مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمى.

أسعار الذهب في مصر:

سعر عيار 18 سجل اليوم 602 جنيه للجرام.

Advertisements

سعر عيار 21 اليوم 702 جنيه للجرام

سجل عيار 24 سجل اليوم 802 جنيه للجرام.

حقق الجنيه الذهب الذهب ويزن 8 جرامات 5616 جنيها.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها الخليج 365، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص الخليج 365 على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.