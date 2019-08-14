شكرا لقرائتكم خبر عن قطار النوبة يدخل محطته الأخيرة خلال 15 يوما.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، قطار النوبة يدخل محطته الأخيرة خلال 15 يوما.. 11 ألف مواطن يحصلون على حقوقهم فى سبتمبر.. لجنة التعويضات تستأنف عملها اليوم.. والبت فى التظلمات 5 سبتمبر وتوزيع المستحقات فى احتفالية كبرى الشهر المقبل.

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