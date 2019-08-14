"الثقافة" تنفي تحويل مركز طنطا إلى فرع لأكاديمية الفنون- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

نفت مصادر مطلعة بوزارة الثقافة، ما تردد حول سحب المركز الثقافي بطنطا، من الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتحويله لفرع من فروع أكاديمية الفنون.

وشددت المصادر على أن ما حدث هو نوع من التعاون بين الهيئات التابعة لوزارة الثقافة، وأن الأمر سيقتصر على تخصيص بعض الغرف في القصر لاستغلالها في الدراسة الجامعية للأكاديمية، فيما ستستمر جميع أنشطة قصر الثقافة دون أي تغيير.

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وفي نفس الصدد، نظم المركز الثقافي بطنطا، حفل فني بمناسبة عيد الأضحى، حيث توافد مئات الجماهير من مدينة طنطا والقرى المجاورة على المركز الثقافي لحضور الحفل.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، تلى ذلك العديد من الفقرات الفنية منها "عرض راقص للأطفال بالشخصيات الكارتونية، وعرض البلياتشو وسط تفاعل الأطفال مع العرائس الراقصة".

تضمن الجزء الثاني من الحفل عرض فني لفرقة طنطا للموسيقى العربية بقيادة الفنان محمد حسين بمجموعة من الاغنيات التراثية وعزف مقطوعات غنائية منها "القلب يعشق كل جميل، يا مسهرنى، خى خى، وانا كل ما اقول التوبة، اه لو تعرف، جبار، يا لعبة الايام، قال ايه بيسألوني"، حضر الحفل نخبة من المثقفين والاعلامين وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .