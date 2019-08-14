حدث في 8 ساعات| مصر لم تتأثر بمسار غبار انفجار روسيا النووي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية يستعرضها الخليج 365 في التقرير التالي..

"الإسكان" تعلن تعديلات مسموح بها في شقق "دار مصر"- صور

حدد جهاز مدينة الشروق، مجموعة من الشروط والإرشادات للحاجزين بمشروع "دار مصر" لإجراء بعض التعديلات على الوحدات، لمن استلموا وحداتهم السكنية، للتفاصيل اضغط هنا..

بالنسب والجنسيات.. المقاصد السياحية كاملة العدد خلال أيام العيد

كاملة العدد.. بهذا الشعار شهدت المقاصد السياحية خلال أيامعيد الأضحى المبارك، انتعاشة سياحية كبيرة بارتفاع معدلات الحجوزات السياحية بنسب إشغالات بلغت 100% بمختلف المحافظات خاصة من السياحة الداخلية والعربية، للتفاصيل اضغط هنا..

"حسم حجب موقعين وموقف الزمالك اليوم".. أجندة الأعلى للإعلام بعد العيد

يستأنف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نشاطه عقب عيد الأضحى، لحسك عدد من الملفات المهمة على جدول أجندته الأسبوع المقبل، على رأسها التقرير السنوي للمجلس، والخاص بحرية الإعلام في مصر، للتفاصيل اضغط هنا..

"الري" تصدر بيانًا رسميًا بشأن بقعة سولار بنهر النيل

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في أجهزه قطاع حماية نهر النيل وإدارة نيل الأقصر، اليوم الأربعاء، رصد بقعة سولار بالأقصر عند الكيلو 218 (وبطول 120 م وعرض 40م) مشيرة إلى التنسيق الفوري بشأن غلق محطة مياة الأقصر احترازيا، للتفاصيل اضغط هنا..

الآثار: الانتهاء من 85% من أعمال ترميم قصر البارون

انتهت وزارة الآثار من 85% من أعمال ترميم قصر البارون أمبان بحي مصر الجديدة، والذي من المقرر أن يتم افتتاحه خلال العام الجاري بتكلفة 100 مليون جنيه، للتفاصيل اضغط هنا

تصل لـ8 آلاف جنيه.. تعرف على عقوبات قانون المرور الجديد

تستهدف لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب -خلال دور الانعقاد الخامس والذي يبدأ أكتوبر المقبل- الموافقة على مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة بعد اكتمال مناقشة مواده البالغة 96 مادة، خلال دور الانعقاد الماضي، للتفاصيل اضغط هنا..

غرفة عمليات أضاحي الأوقاف تعلن موعد توزيع اللحوم على الأسر الفقيرة

عقدت غرفة عمليات توزيع لحوم أضاحي الأوقاف، صباح الأربعاء، برئاسة الدكتور صبري ياسين رئيس قطاع شئون المديريات الإقليمية، للتفاصيل اضغط هنا..

Advertisements

تعرف على معاشات رؤساء "الحكومة والنواب والشيوخ" بقانون التأمينات الجديد

أقر قانون التأمينات والمعاشات الجديد، مواد خاصة بشأن المعاشات المستحقة لكل من رؤساء الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ، للتفاصيل اضغط هنا..

الأرصاد تصدر بيانًا بشأن مسار غبار انفجار روسيا النووي

أعلن الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدم تأثر جمهورية مصر العربية بمسار الغبار الإشعاعي الناتج عن الانفجار النووي الذي حدث في مدينة سفرودفنسك الروسية، للتفاصيل اضغط هنا..

طائرة الأحلام الأخيرة تصل القاهرة.. وأولى رحلاتها إلى الصين الأحد

استقبل مطار القاهرة الدولي، طائرة الأحلام السادسة والأخيرة من طراز البوينج Dreamliner B787-9، للانضمام إلى أسطول شركة مصر للطيران قادمة من مطار مصنع بوينج بمدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية؛ لتكتمل بذلك انضمام جميع الطائرات المتعاقد عليها من هذا الطراز لأسطول الشركة في وقت قياسي بلغ ٥ أشهر منذ استلام أول طائرة في شهر مارس الماضي، للتفاصيل اضغط هنا..

حر ورطوبة والقاهرة 41.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة مقبلة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة لـ3 أيام مقبلة، على النحو التالي..للتفاصيل اضغط هنا

حديقة الحيوان تستقبل 37 ألف زائر اليوم

قال اللواء محمد رجائي، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، إن الحديقة استقبلت ما يقرب من 37 ألف زائر منذ بدء ساعات العمل الرسمية في الصباح الباكر، وحتى الآن، برابع أيام عيد الأضحى، للتفاصيل اضغط هنا..

مرتان في العام.. لماذا يتوسع وزير التنمية المحلية في تغيير القيادات؟‎

اعتمد وزير التنمية المحلية، منذ أيام حركة التنقلات بالنسبة لقيادات المحليات على مستوى الجمهورية، وتعد هذه الحركة هي الثانية منذ تولي الوزير الحالي مهامه، للتفاصيل اضغط هنا..

من عصر الفراعنة حتى الآن.. كيف عبر الفنانون عن الأعياد والذبائح؟ (صور)

لم يجد وزير الآثار، طريقة لتقديم تهنئةعيد الأضحى للعاملين في الوزارة، أفضل من استعارة جدارية من إحدى المقابر المكتشفة حديثا، تجسد وتوضح طريقة الذبح عـند المصريين القدماء، واستخدمت الجدارية أسلوب الرسم والتلوين والنحت البارز والغائر مع التلوين، للتفاصيل اضغط هنا..