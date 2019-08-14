محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: ذكر تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المجازر قامت بذبح 11048 أضحية مجانا خلال عيد الأضحى المبارك. وأضاف التقرير أنه تم ذبح 8671 من الأبقار والجاموس، و2377 من الماعز والأغنام والجمال. يذكر أن وزارة الزراعة كانت تقدم هذه الخدمة مجانا، بالإضافة إلى فحص الحيوانات والكشف عليها طوال أيام عيد الأضحى المبارك لتشجيع المواطنين على ذبح الأضاحي في المجازر ومنعهم من الذبح في الشوارع؛ حفاظا على البيئة من التلوث ومنع انتشار الأمراض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزراعة: ذبح أكثر من 11 ألف أضحية مجانا خلال عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.