مصر | النيابة تستدعي شهود عيان جدد في واقعة وفاة طفل سقط عليه "أسانسير" بالموسكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستدعي شهود عيان جدد في واقعة وفاة طفل سقط عليه "أسانسير" بالموسكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت النيابة العامة، شهود عيان جدد فى واقعة وفاة طفل سقط عليه مصعد كهربائي في إحدى العقارات السكنية فى منطقة الموسكى.

وكشفت مناظرة النيابة أن الجثة لطفل يبلغ من العمر6 سنوات، وأن سبب الوفاة هو نزيف دموي غزير، وتبين أن الطفل تهشمت جمجمته وكسر بالأسنان الأمامية، وسحجات بمختلف أنحاء الجسم

البداية عندما تلقي قسم شرطة الموسكي، بلاغًا من النجدة بوجود متوفى داخل عقار يستخدم كمول تجاري بشارع الجيش.

Advertisements

وكشفت المعاينة، أن العقار قديم ومكون من 5 طوابق وطابق أرضي، كما توجد غرف بسطح العقار، كما تبين وجود عدد كبير من المحلات التجارية والمخازن بجميع الطوابق.

بمعاينة المصعد، تبين أنه غير مؤمن ويوجد فراغ بجميع الأدوار، وفراغ بين بلاطة المصعد والسلم والمصعد بالطابق الرابع، وغرفة التحكم بالمصعد غير مستوفية للإجراءات الأمن والسلامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.